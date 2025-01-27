شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جروس مع الزمالك قبل مواجهة الجونة اليوم.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك، بقيادة السويسري جروس، نظيره الجونة في الرابعة عصر اليوم، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

قاد جروس الزمالك فى الولاية الثانية فى 9 مباريات، حقق الفوز فى 5 مباريات، وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

وسبق للمدرب السويسري جروس، صاحب الـ 70 عامًا، أن تولي منصب المدير الفني لنادي الزمالك من قبل، تولى جروس قيادة الزمالك في يوليو 2018 ورحل عن تدريب الفريق الأبيض في مايو 2019.

أرقام جروس مع الزمالك

أدار المدرب السويسري 49 مباراة للزمالك في ولايته الأولى، حقق خلالها الفوز في 30 مباراة، وتعادل في 13 مباراة، بينما تعرض للهزيمة في 6 مباريات فقط.

وسجل النادي الأبيض في فترة ولاية جروس 90 هدفاً، بينما استقبل 40 هدفاً.

وحقق المدرب السويسري لقبين مع نادي الزمالك، الأول كان كأس السوبر المصري السعودي عام 2018، عندما فاز الزمالك على الهلال السعودي بنتيجة (2- 1).

بينما حقق المدرب السويسري لقبه الثاني مع النادي الأبيض، في عام 2019 وتحديداً بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.