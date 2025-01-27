شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى ينتظر طاهر محمد طاهر فى الأهلى استعداداً لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يخضع طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي لفحص طبى بمعرفة أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبى بالفريق؛ لتحديد موعد انتظامه فى التدريبات الجماعية بعد معاناته من الإصابة بتمزق جزئي أسفل العضلة الأمامية في الجزء الخارجي لتحديد موقفه من مباراة مودرن سبورت المقبلة بالدوري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى.

ويواصل طاهر محمد طاهر أداء برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية، حيث يحتاج اللاعب فترة لا تقل عن أسبوعين للعودة للمباريات الرسمية.

طاهر محمد طاهر نجح في حجز مكان أساسي ضمن تشكيل الأهلي منذ بداية الموسم الجاري، حيث شارك خلال الموسم الحالي مع "المارد الأحمر" في 12 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 5 أهداف، وساهم فى صناعة 4 أهداف أخرى.

وتعد هذه هي الانطلاقة الأفضل لصاحب الـ27 عاماً طوال مشواره.

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الاحد على ستاد القاهرة الدولى وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز.