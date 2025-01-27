شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة اللجنة الفنية فى غزل المحلة بعد الهزيمة أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

أصدر نادي غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن خلاله توجيه الشكر إلى اللجنة الفنية للنادي بكامل تشكيلها، وذلك بعد الهزيمة أمام سيراميكا بهدف نظيف، في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري والتي جمعت الفريقين أمس.

كما قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات، وأحمد مجدي مديرًا لشئون اللاعبين.

وجاء بينا غزل المحلة كالتالي:



غزل المحلة 2



غزل المحلة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم في اجتماع اليوم توجيه الشكر لكل من:

- اللجنة الفنية للنــادي بكــامل تشكيلها.

- طه السيد - المدير الإداري للفريق.

- وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين.

- محمد جنيدي - رئيس قطاع الناشئين.

- طارق محجوب - مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

ويتمنى المجلس التوفيق لهم في مشاريعهم المقبلة

مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم يقرر عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات ، وأحمد مجدي - مديرًا لشئون اللاعبين

واستقر فريق غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها الفريق المحلاوي بعد خوض 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.