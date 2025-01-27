شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يحصد 5 ميداليات فى بطولة البريميرليج بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

نجح المنتخب المصري للكاراتيه فى تحقيق خمس ميداليات متنوعة خلال مشاركته في بطولة البريميرليج المقامة حاليًا فى فرنسا فى الفترة من 22 إلى 27 يناير الجاري.

جاءت الميداليات بواقع أربع ذهبيات وبرونزية واحدة، حيث توج كل من طه طارق (وزن +84 كجم)، يوسف عماد بدوي (وزن 84 كجم)، عبد الله ممدوح (وزن 75 كجم)، وأحلام حمدي (وزن 55 كجم) بالميداليات الذهبية، فيما حصد عبد الله هشام الميدالية البرونزية في وزن 75 كجم.

يرأس بعثة المنتخب المصري عصام الدين عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، وتضم البعثة سيد إبراهيم كمدير إداري، والدكتور عبد الرحمن فتحي طبيبًا، وعبد الفتاح النجار مديرًا فنيًا، وهاني شاكر مدربًا، بالإضافة إلى الحكمين الدوليين عماد عبد الفتاح وأحمد شاهين.

وضمت قائمة المنتخب 14 لاعبًا ولاعبة بواقع 7 لاعبين و7 لاعبات، وجاءت أسماؤهم كالتالي:

اللاعبون: عمرو علاء أبو قورة (وزن تحت 60 كجم)، عبد الله ممدوح (وزن تحت 75 كجم)، عبد الله هشام (وزن تحت 75 كجم)، يوسف عماد (وزن تحت 84 كجم)، طه طارق (وزن +84 كجم)، علي الصاوي (وزن تحت 67 كجم)، أحمد رجب المصري (وزن +84 كجم)



أما اللاعبات: آية هشام (كاتا فردي سيدات)، ريم أحمد رمزي (وزن تحت 50 كجم)، أحلام حمدي (وزن تحت 55 كجم)، نورسين محمد كمال (وزن تحت 61 كجم)، فريال أشرف (وزن تحت 68 كجم)، هدير أحمد عبد المنعم (وزن تحت 68 كجم)، حبيبة ماجد (وزن +68 كجم).



بهذا الإنجاز، يواصل المنتخب المصري للكاراتيه تألقه في البطولات الدولية، معززًا مكانته بين أقوى منتخبات العالم.