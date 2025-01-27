شكرا لقرائتكم خبر عن ميرال خضر تقود دفاع الزمالك أمام البنك الأهلى فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة البنك الأهلي ، بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: نورا عبد المجيد

خط الدفاع: ماهيتاب حسني - سمر محمد - فدوى عصام - ميرال خضر

خط الوسط: مها سامي - أمنية عاطف - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أية إبراهيم

خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:"نعمة سيد، حنين هشام، حبيبة إسماعيل، لوجين ياسر، ميشلين يني نيكولا، علياء عطا الله، حبيبة محمد، جميلة جمال حمزة".