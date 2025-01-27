شكرا لقرائتكم خبر عن ميرال خضر تقود دفاع الزمالك أمام البنك الأهلى فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى - أحمد طارقالإثنين، 27 يناير 2025 01:52 م
أعلن عادل حسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات"، تشكيل فريقه استعداداً لمواجهة البنك الأهلي ، بعد قليل، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشرة للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: نورا عبد المجيد
خط الدفاع: ماهيتاب حسني - سمر محمد - فدوى عصام - ميرال خضر
خط الوسط: مها سامي - أمنية عاطف - سينثيا أونديكشي أكو - ياتوندي أتنوكي فاچوبي - أية إبراهيم
خط الهجوم: أليس أوياه أوجيبي
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:"نعمة سيد، حنين هشام، حبيبة إسماعيل، لوجين ياسر، ميشلين يني نيكولا، علياء عطا الله، حبيبة محمد، جميلة جمال حمزة".
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