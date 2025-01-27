شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم كارنيه عبد الشافى من اتحاد الكرة بعد قيد اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

تسلم مسئولو نادى الزمالك الكارنيه الخاص بقيد محمد عبد الشافى لاعب الفريق الأول، وذلك بعد تجديد عقده مع الفريق الشهر الماضى. وتم تسجيل اللاعب وقيده فى سجلات اتحاد الكرة ، بعدما أنهى مسئولو الزمالك أزمة المديونيات لدى اتحاد الكرة، بالاتفاق على تسوية المديونيات.

وكان اتحاد الكرة رفض تسليم كارنيه محمد عبد الشافي ومنع قيد صفقات جديدة للزمالك بسبب المديونيات القديمة المستحقة على النادى لدى الجبلاية، مع رفض قيد أي صفقات جديدة للفريق ما لم يتم تسوية المديونيات المتراكمة.

وكان حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك أكد أن أزمة قيد الزمالك تم الانتهاء منها مع اتحاد الكرة، ولا مانع من تسجيل أو قيد أى لاعب في الفريق، وقال المندوه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، "تم تسوية المستحقات مع اتحاد الكرة ولا يوجد مشكلة في قيد اللاعبين".