شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يعين طارق الجميل مديرًا لقطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين طارق الجميل مديرًا لقطاع الناشئين، وتعيين خالد أبو الفتوح نائبًا لمدير القطاع.



غزل المحلة

وأصدر نادي غزل المحلة بياناً رسمياً يعلن خلاله توجيه الشكر إلى اللجنة الفنية للنادي بكامل تشكيلها، وذلك بعد الهزيمة أمام سيراميكا بهدف نظيف، في الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري والتي جمعت الفريقين أمس.

وجاء بينا غزل المحلة كالتالي:

وكان غزل المحلة أصدر بياناً أعلن من خلاله توجيه الشكر إلى اللجنة الفنية، وجاء بيان غزل المحلة كالتالي:

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم في اجتماع اليوم توجيه الشكر لكل من :

- اللجنة الفنية للنادي بـامل تشكيلها.

- طه السيد - المدير الإداري للفريق.

- وائل حبيب - مدير إدارة التخطيط والمشرف العام على قطاع الناشئين.

- محمد جنيدي - رئيس قطاع الناشئين.

- طارق محجوب - مدير الكرة بنادي صيد المحلة.

مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم يقرر تعيين عمر سعد عضوًا بلجنة التعاقدات ، وأحمد مجدي - مديرًا لشئون اللاعبين.

واستقر فريق غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها الفريق المحلاوي بعد خوض 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.