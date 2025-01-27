شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة أحمد الغندور قبل مواجهة الجونة اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، لمواجهة الجونة، في المباراة التي تجمعهما فى الرابعة عصر اليوم الإثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويدير المباراة أحمد الغندور حكما للساحة، ويعاونه الحكمين شريف عبد الله ومحمد عاطف الزناري، والسيد منير كحكم رابع، ومحمد نهاد كحكم لتقنية الفيديو المساعد، ويعاونه أحمد ناجي.

وأدار الحكم أحمد الغندور 20 مباراة سابقة لفريق الزمالك قبل مواجهة الجونة، حقق الزمالك الفوز فى 14 مواجهة مقابل ثلاث تعادلات وتلقى 3 هزائم.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.