شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ86 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الثامن.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي..



تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ مازن هشام

6ـ جويل ميكين

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ طارق مؤمن

9ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي..