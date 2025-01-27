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تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونوران جوهر يواصلان الصدارة عالمياً

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الإثنين، 27 يناير 2025 12:37 م

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وواصل على فرج لاعب وادى دجلة تصدره لتصنيف الرجال للأسبوع الـ86 على التوالى، فيما واصلت نوران جوهر لاعبة بالم هيلز سيطرتها على قمة تصنيف السيدات للأسبوع الثامن.

وجاء تصنيف الرجال كالتالي..

تصنيف الرجال
تصنيف الرجال

 

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ البيروفي دييجو إلياس

4ـ النيوزيلندي بول كول

5ـ مازن هشام

6ـ جويل ميكين

7ـ كريم عبد الجواد

8ـ طارق مؤمن

9ـ  الإنجليزي محمد الشوربجي

10- الإنجليزي مروان الشوربجي

 

بينما جاء تصنيف السيدات كالتالي..

تصنيف السيدات
تصنيف السيدات

 

1ـ نوران جوهر

2ـ نور الشربيني

3ـ  هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية تيني جليس

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ  أمينة عرفي

8ـ روان العربي

9- البلجيكية نيلي جليس

10ـ الماليزية سيفا سينجاري

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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