شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا تعتذر عن عدم المشاركة فى تصفيات أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر منتخب تنزانيا لسيدات كرة السلة عن عدم المشاركة فى تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية لسيدات السلة، والتي تقام بمصر الشهر المقبل.

وتلقى اتحاد السلة اعتذارا من تنزانيا عن المشاركة في المنافسات، ليكون إجمالى الدول المشاركة 5 دول فقط، وهى كل من كينيا، جنوب السودان، أوغندا، بروندى.

وتقام البطولة بصالة حسن مصطفى بأكتوبر وتم اختيار أيمن على عضو مجلس إدارة الاتحاد مديرا للبطولة.

من ناحية أخرى، يدخل منتخب السلة رجال ، بقيادة محمد الكردانى، معسكراً مغلقاً استعداداً للمشاركة فى التصفيات الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية، التى تقام بمدغشقر الشهر المقبل.

ويبدأ المعسكر غدا، الثلاثاء، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحتى انطلاق التصفيات الأفريقية التى تقام 21 فبراير.