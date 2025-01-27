شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يرحب بـ أحمد رضا.. وكولر يجتمع مع اللاعبين استعدادًا لمودرن والان مع تفاصيل الخبر

خاض أحمد رضا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الأول مع اللاعبين بعد انضمامه للفريق قادمًا من نادي بتروجت لمدة 4 سنوات ونصف.

وحرص الجهاز الفني واللاعبين على الترحيب باللاعب، قبل أن يشارك في التدريبات الجماعية على ملعب مختار التتش استعدادًا للمباريات القادمة.

وواصل الأهلى تدريباته على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة المقبلة من بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين لمناقشة عدد من الجوانب المتعلقة بالاستعداد للفترة المقبلة، فيما اكتفت مجموعة من اللاعبين بتدريبات استشفائية داخل الجيم.

خاض حراس المرمى مرانا قويا تحت اشراف ميشيل يانكون، بينما شهد المران مشاركة لاعبي الشباب حمزة عبدالكريم وحسام عادل وموفق رامي.

كان الأهلي قد تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري.