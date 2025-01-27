شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وفرنسا فى ربع نهائى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

استطاع منتخب مصر لكرة اليد أن يضرب موعدا مع فرنسا فى العاشرة مساء غد، الثلاثاء، ضمن منافسات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوز على كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، فى تحقيق الفوز فى وحسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.