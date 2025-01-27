شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات 4 لاعبين قبل مواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

استعاد فريق المصري البورسعيدي خدمات 4 لاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام إنبي ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين فى السابعة مساءً باستاد السويس الجديد.

ويعود محمود جاد لحراسة مرمى الفريق البورسعيدي بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التي جرمته من المشاركة في اللقاء الماضي أمام بتروجت بسبب تعرضه للطرد في لقاء فاركو، كما يعود أيضاً فخر الدين بن يوسف والبنيني سامادو أتدجيكو، وباهر المحمدي بعد تعافيهم من الإصابة.

من جانبه، رهن مجلس إدارة النادي المصري صرف مستحقات لاعبيه الفترة المقبلة بعودة الانتصارات المحلية، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.

وحصد النادي المصري 15 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 9 مباريات، حيث فاز في 4 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 7 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أخرى.