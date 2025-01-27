شكرا لقرائتكم خبر عن والد زيزو: نوافق على تأجيل التجديد لحل أزمة مستحقات لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصطفى سيد، والد أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك، أن المفاوضات مع الزمالك مجمدة وشبه متوقفة الفترة الحالية من جانب النادى، بسبب مستحقات لاعبى الفريق المتأخرة.

وقال والد زيزو، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن النادى جمد أي أمور تخص التجديد للاعبين ممن تنتهى عقودهم لنهاية الموسم، لحين صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة، ثم البدء فى تجديد العقود.

وأضاف والد زيزو، أننا متفقون على ذلك ولا يوجد مشكلة قائلا، "مفيش مشكلة ومتفقين على ذلك ياخدو وقتهم".

وكان مصطفى سيد أكد أن ابنه مرتبط بعقد مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم، والقيد الأفريقي سيغلق بعد أيام، وبالتالي على مجلس الزمالك حسم مصيره قائلا، "الزمالك لازم يحسم قراره اليومين دول لأن القيد الأفريقى هيقفل بعد 5 أيام".

وأضاف والد اللاعب، أن زيزو ملتزم بعقده، وحال رغبة الزمالك التجديد عليهم إبلاغ اللاعب بذلك، وحال عدم رغبتهم فى التجديد عليهم إخطاره أيضا بذلك.