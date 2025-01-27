شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة لمهاجم الأهلى الصاعد واختبار طبى لكوكا قبل مواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

يجري سمير محمد، مهاجم الأهلى الصاعد، أشعة على العضلة الخلفية لتحديد درجة الإصابة ومدة الغياب، بعدما غاب اللاعب عن مباراة بيراميدز الأخيرة بالدوري، وذلك لتحديد موقفه من مواجهة مودرن سبورت المقبلة.

واستبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سمير محمد من مباراة بيراميدز أمس الأحد، بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية.

وتقام مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى.

كما يخضع أحمد نبيل كوكا لاعب خط وسط الأهلى لإختبار طبى لتحديد مدى تعافيه من الاصابة بشد فى السمانة والذى أبعده عن مباراتى المارد الاحمر الاخيرتين أمام فاركو ثم بيراميدز.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الأحد باستاد القاهرة الدولى وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.