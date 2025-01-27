شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يبدأ دراسة مباريات الطلائع بحثاً عن انتصار جديد للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يحرص حمد إبراهيم، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على دراسة مباريات طلائع الجيش الأخيرة بالدوري بشكل تفصيلى من أجل معرفة نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق من أجل وضع الخطة المناسبة لتحقيق انتصار جديد للدراويش فى المسابقة المحلية.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة طلائع الجيش افى الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وخسر الإسماعيلى من الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله شكري نجيب ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

فى سياق آخر، تلقى النادى الاسماعيلى إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة يفيد بنقل مباراته مع الزمالك في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري المصري المقرر لها الجمعة 7 فبراير المقبل إلى ستاد السلام بسبب أعمال الصيانة باستاد القاهرة.

يأتي ذلك بعدما تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من هيئة استاد القاهرة الدولي يفيد بغلق الملعب بداية من يوم 31 يناير الجاري لاستكمال الترتان.