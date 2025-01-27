شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من إمام عاشور بعد إهداره ركلة جزاء للأهلي أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

أرسل إمام عاشور، لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي ، رسالة لجماهير القلعة الحمراء، بعدما أضاع ركلة جزاء أمام بيراميدز فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى الدوري المصري.

وكتب إمام عاشور عبر ستوري إنستجرام: "الحمد لله وقدر الله وماشاء فعل كان نفسى افرح كل الجمهور اللى فى ضهرنا بس بوعدكم إن شاء الله اللى جاي أحسن.. شكرا للاعيبة إخواتى الرجالة الضهر والسند.. شكراً لجمهور الأهلى لدعمكم لينا".

مباراة الأهلى المقبلة أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى مساء الأحد.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.