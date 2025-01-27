شكرا لقرائتكم خبر عن دينو لامبارتي وكيل أعمال كولر: المدرب يراجع كل مباراة مهما كانت متأخرة والان مع تفاصيل الخبر

كشف دينو لامبارتى، وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، عن كواليس استعدادات المدرب للمباراة المقبلة أمام مودرن سبورت بالدوري المصري.

ونشر دينو لامبارتى صورة مارسيل كولر وعلق قائلا، "مارسيل كولر يراجع كل مباراة، مهما كانت متأخرة، لتحليلها والاستعداد لتدريبات اليوم التالي".





وبدأ الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، دراسة مباريات مودرن سبورت الأخيرة بالدوري المصري، وعلى رأسها مباراته مع الزمالك والتى نجح فى تحقيق الفوز فيها لأول مرة بالمسابقة المحلية هذا الموسم؛ للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن تحقيق انتصار جديد للمارد الأحمر فى المسابقة المحلية.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء أمس الأحد باستاد القاهرة الدولى وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة مودرن سبورت المقبلة بالدوري المصري.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

وتعادل الأهلى مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى اللقاء الذى أقيم بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولى مساء الأحد.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم تعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق.