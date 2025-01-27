شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات الزمالك أمام الجونة فى مباراة اليوم.. المثلوثي والزناري الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره الجونة في الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

ويغيب عن الزمالك فى مباراة الجونة اليوم، التونسي حمزة المثلوثى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى ويستمر غياب أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى بسبب الرباط الصليبى أيضاً، ومصطفى الزناري بسبب تمزق العضلة الخلفية، وناصر ماهر لعدم تعافيه من الإصابة التى يعانى منها بالعضلة الخلفية، ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز حيث يعتمد جروس على تألق الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي الفترة الأخيرة.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.