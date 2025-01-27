شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استعداد منتخب اليد لمواجهة فرنسا فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ منتخب مصر لكرة اليد اليوم التحضير لمواجهة فرنسا، التى تقام فى العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، فى ربع نهائى بطولة العالم التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

كاس العالم لكرة اليد

ويتضمن برنامج منتخب اليد اليوم محاضرتين فيديو الأولى الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والأخرى فى الخامسة والنصف، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى الثانية ظهرا ومران مسائى فى السابعة مساءً قبل تناول وجبة العشاء فى التاسعة مساءً.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل إلى دور الثمانية للمرة الثالثة على التوالى على صعيد بطولات العالم، بعدما فاز على كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم فى النسخة الحالية.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور، العلامة الكاملة وتصدر المجموعة بالدور الأول ببطولة العالم للرجال فى نسختها الـ 29، بعدما فاز على كرواتيا صاحبة الأرض والجمهور فى ليلة تحقيق صدارة الدور الأول بنتيجة 28-24.