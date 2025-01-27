شكرا لقرائتكم خبر عن كأس أمم أفريقيا .. سيناريوهات تنتظر منتخب مصر فى قرعة الكان والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر منتخب مصر ، بقيادة المدرب حسام حسن، قرعة كأس أمم أفريقيا 2025، والتي ستقام اليوم الإثنين من أجل التعرف على هوية منافسيه بمرحلة المجموعات.

تنطلق مراسم القرعة فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، بحضور وفود الدول الـ24 المشاركة في أمم أفريقيا، التي تشارك منتخباتها في هذه النسخة، وكذلك عدد من مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" فى "الرباط"، لحضور حفل إجراء القرعة في خطوة جديدة نحو الحدث المثير.

ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن معرفة المنتخبات التي ستقع في نفس المجموعة، في ظل الرغبة الجامحة لدى الفراعنة لاستعادة الأمجاد داخل القارة السمراء، بعد سنوات عجاف منذ الثلاثية التاريخية مع "المعلم" حسن شحاتة أعوام 2006 و2008 و2010.

وترفع منتخبات مصر والمغرب والجزائر وتونس وجزر القمر والسودان لواء الكرة العربية في البطولة القارية، بينما يطمح السداسي العربي المشارك في النسخة المقبلة من أمم أفريقيا إلى إعادة الكرة العربية إلى منصة التتويج في المسابقة من جديد، بعدما سبق للعرب الفوز بـ12 لقبًا خلال النسخ الـ 34 الماضية في البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

كاس امم افريقيا

يتواجد في التصنيف الأول من كأس أمم إفريقيا منتخبات المغرب صاحب الأرض، والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وحاملة اللقب كوت ديفوار، وفي المستوى الثاني تظهر منتخبات الكاميرون ومالي وتونس وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية وبوركينافاسو.

وفي المستوى الثالث جاءت منتخبات الجابون وأنجولا وزامبيا وأوغندا وبنين وغينيا الإستوائية وفي المستوى الرابع السودان وجزر القمر وزيمبابوي وبوتسوانا موزمبيق وتنزانيا.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ24 إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات، بينما سيتأهل أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث، إلى دور الـ16 من المنافسة.

كاس امم افريقيا سيناريوهات قوية تنتظر منتخب مصر

من المحتمل أن تضع قرعة أمم إفريقيا 2025 منتخب مصر في مجموعة نارية تضم تونس أو الكاميرون (المستوى الثاني)، أنجولا (المستوى الثالث)، والسودان (المستوى الرابع).

أما أفضل السيناريوهات الممكنة لمنتخب مصر تتمثل في وقوع "الفراعنة" بمجموعة واحدة مع بوركينافاسو أو مالي (المستوى الثاني)، وأوغندا أو غينيا الاستوائية (المستوى الثالث)، بالإضافة إلى زيمبابوي أو بوتسوانا (المستوى الرابع).