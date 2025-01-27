شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ41 والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل أحمد الأحمر ، نجم كرة اليد بنادى الزمالك الحالى ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده الحادى والأربعين اليوم، فهو من مواليد 27 يناير عام 1984.

ويعد أحمد الأحمر، الذى أعلن اعتزاله اللعب الدولى، أحد أبرز أساطير اللعبة فى مصر، لما حققه من إنجازات، سواء على المستوى الشخصى أو المحلى أو العالمى أو الأفريقى.

أحمد الأحمر نجم يمتلك الكثير من المهارات التى مكنته من الوصول للنجومية وتحقيق شهرة واسعة فى عالم الرياضة المصرية لا تختلف عن شهرة نجوم كرة القدم مطلقا.

وكتب الأحمر تاريخا مشرفا لكرة اليد بالمشاركة فى 9 بطولات عالم، فضلا عن المشاركة فى 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع فى طوكيو 2020.

واستطاع أحمد الأحمر نجم كرة اليد فى نادى الزمالك فى رفع رصيده إلى 147 هدفا مع القلعة البيضاء فى تاريخ مشوار مشاركته مع الفريق فى كأس العالم للأندية لكرة اليد فضلا عن عمل 11 أسيست فى 22 لقاء.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، 2022 وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الأفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.