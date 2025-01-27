شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة ضد سيراميكا .. أبناء الرمادي ينافسون الكبار فى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

فرض فريق سيراميكا، تحت القيادة الفنية لأيمن الرمادي، نفسه بين كبار مسابقة الدوري، بعد النتائج المميزة التي حققها الفريق منذ انطلاق الموسم الجاري، وآخرها الفوز على غزل المحلة بهدف نظيف، في مباراة الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري التي جمعت الفريقين أمس.

غزل المحلة ضد سيراميكا .. فخري لاكاي يسجل هدف الفوز

تغلب سيراميكا على غزل المحلة بهدف نظيف فى الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري، حيث سجل الجنوب أفريقي فخري لاكاي لاعب سيراميكا، هدف الفوز لفريقه فى شباك غزل المحلة.

غزل المحلة ضد سيراميكا .. سيراميكا ينافس على الوصافة

رفع الفوز على غزل المحلة رصيد فريق سيراميكا، والذي استقر في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة، حصدها أبناء الرمادي بعد خوض 10 مباريات، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو سيراميكا 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

غزل المحلة ضد سيراميكا .. غزل المحلة فى المركز الـ 14

استقر فريق غزل المحلة، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، في المركز الـ 14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، حصدها الفريق المحلاوي بعد خوض 10 مباريات، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مثلهما وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المحلة 7 أهداف واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.