دوري "أن بي أيه": ثاندر يستعيد توازنه بفضل غيلجيوس-ألكسندر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : استعاد أوكلاهوما سيتي ثاندر، متصدر المنطقة الغربية والترتيب العام، توازنه بفوزه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 118 108 بفضل نجمه الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ودخل ثاندر اللقاء على خلفية خسارته الخميس على أرضه أمام دالاس مافريكس وبالتالي كان عازما على العودة سريعا إلى سكة الانتصارات، وقد حقق مبتغاه بفضل 33 نقطة من غيلجيوس ألكسندر، في لقاء برز خلاله أيضا جايلن وليامس بتسجيله 24 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، فيما ساهم أيزياه جو بـ16 نقطة.

وبذلك، عزز ثاندر سجله كأفضل فريق في الدوري بانتصاره السابع والثلاثين في 45 مباراة والسابع عشر خارج الديار من أصل 22 مباراة، متقدما بفارق مباراة على كليفلاند كافالييرز متصدر المنطقة الشرقية.

وبعدما بدا في طريقه إلى فوز سهله بتقدمه بفارق 19 نقطة نتيجة تفوقه الكبير في الربع الثاني (39 26)، ثم دخوله إلى الربع الأخير وهو على بعد 15 نقطة من مضيفه، عاد الأخير إلى الأجواء وقلص الفارق إلى 6 نقاط إثر ثلاثية من أنفيرني سيمونز قبل 2.37 دقيقة على النهاية.

لكن ثاندر رد بسلة استعراضية من لاعب الارتكاز الألماني الأميركي أيزياه هارتنشتاين، ثم أتبعها غيلجيوس ألكسندر بسلة أخرى ليبتعد ثاندر بفارق 10 نقاط 116 106، موجها بذلك الضربة القاضية لبلايزرز الذي مني بهزيمته التاسعة والعشرين والثالثة عشرة على أرضه من أصل 22 مباراة رغم جهود الإسرائيلي ديني أفديجا (28 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و7 متابعات).

ورأى هارتنشتاين الذي أنهى اللقاء بـ14 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات في أول مشاركة بعد غياب لخمس مباريات بسبب إصابة في ربلة الساق، أن صحة "التنفيذ" كانت مفتاح فوز فريقه، إضافة إلى "التركيز على التفاصيل" في لقاء بدأه بلايزرز بالتقدم بفارق 10 نقاط لكن ثاندر تدارك الوضع وأنهى الربع الأول متعادلا 27 27 في طريقه للدخول إلى الشوط الثاني وهو متقدم 66 53.