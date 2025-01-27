شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة قطر الدولية لناشئي تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم منافسات بطولة قطر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات "كونتندر"، والمُقرّر إقامتها فى الدوحة خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري. ويشارك في البطولة 11 لاعبًا ولاعبة من مصر بواقع 8 لاعبين على مستوى الناشئين بالإضافة إلى 3 لاعبات بفئة الناشئات.

وتضم قائمة الناشئين كلا من، "بدر مصطفى، ياسين جابر، عبدالله مطاوع، يحيى المرسي، عبدالرحمن مطاوع، صلاح علام، سيف مطاوع، وسليم عزت".



فيما تشهد قائمة الناشئات تواجد الثلاثي "مريم يونس، خديجة الحكيم، وفريدة ثابت"، وتضم منافسات البطولة الفئات العمرية 11، 13، 15، 17 و19 سنة.

ومن المنتظر أن تستضيف قطر بطولة أخرى أعلى تصنيفًا، خلال الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير المقبل، للفئات العمرية تحت 15 و19 سنة وسيشارك في هذه البطولة كل من "بدر مصطفى، ياسين جابر، يحيى المرسي، مريم يونس، خديجة الحكيم، وفريدة ثابت".

ويسعى مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، برئاسة أشرف حلمى، لتقديم أبطال وبطلات مصر في مختلف الفئات العمرية مستويات جيدة، وتحقيق نتائج إيجابية، والاستفادة من المشاركات الخارجية لتطوير مستواهم في الفترة المقبلة.