شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقي على أبواب الأهلي وخطوة أخيرة قبل إعلان الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو النادي الأهلي من المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري إنهاء علاقته بناديه من أجل إعلان انتقاله رسمياً للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأتم الأهلي اتفاقه مع بن شرقي، الذي سبق له التألق بقميص الزمالك لأكثر من موسم، بعدما وافق اللاعب على تقليل راتبه السنوى أكثر من مرة، فقد وافق في البداية على تخفيض راتبه من مليون و800 ألف دولار إلى مليون و500 ألف، قبل أن يوافق اللاعب المغربي مؤخراً على مُقترح إدارة الأهلي بالحصول على جزء من راتبه بالجنيه المصري بسبب أزمة الدولار التي يعاني منها الأهلي.

ووفقاً للاتفاق الذي تم بين الأهلي وبن شرقي خلال الساعات الماضية، فقد وافق اللاعب على تقاضي مليون دولار، ثم الحصول على 500 ألف دولار بالجنيه المصري، أي نحو 25 مليون جنيه مصري.

وأكد مصدر فى الأهلي، أن اللاعب المغربي يتفاوض حالياً مع ناديه القطري بشكل ودي من أجل فسخ عقده معه تمهيداً لإعلان انتقاله للقلعة الحمراء غداً أو بعد غدٍ على أقصى تقدير.

وأشار المصدر إلى أن انتقال بن شرقي للأهلي بات أمراً شبه مؤكدٍ على خلفية الاتفاقات التي تمت مع اللاعب، كما أن الأخير تعهّد بإنهاء علاقته بنادي الريان الذي ينتهي عقده معه بنهاية الموسم الجاري، كما أن النادي القطري ضم لاعب أجنبي مؤخراً بما يُمهّد لفسخ عقد بن شرقي.

وحال ضم بن شرقي سيكون الصفقة الرابعة للأهلي خلال يناير الجاري بعد مصطفى العش والسلوفيني جراديشار وأحمد رضا لاعب بتروجت.