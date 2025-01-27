شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة.. عودة السعيد والونش والجزيري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم، الإثنين، لمتابعة اللقاء الذى يجمع الزمالك مع الجونة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الجونة مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو

وتحدث جروس مع اللاعبين حول ضرورة غلق ملف الخسارة من مودرن سبورت والتركيز الجيد في لقاء الجونة والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مؤكدًا على ثقته الكبيرة في اللاعبين وقدرتهم على العبور من تلك الكبوة.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.