شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم كل صفقاته قبل غلق القيد الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم احتياجات الفريق الأحمر من الصفقات الجديدة قبل غلق القيد الأفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وإتمام تعاقداته المتبقية من اللاعبين الجدد قبل 31 يناير الجاري، باعتباره الموعد النهائي لغلق القيد الأفريقي، وعدم الانتظار حتى موعد غلق القيد المحلي، والمقرر له 8 فبراير المقبل، وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري من قبل.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي فى تلبية احتياجات مارسيل كولر المدير الفني للفريق من الصفقات الجديدة قبل غلق باب القيد الأفريقي، حتى يتسنى لهم قيد الصفقات الجديدة في القائمة الأفريقية والاستفادة بكل اللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم فى الانتقالات الشتوية الجارية، في المنافسات القادمة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بدءاً من الدور ربع النهائي للبطولة القارية، والتي يترقب فيها الأهلي تحديد منافسه بين الترجي التونسي والجيش الملكي المغربي والهلال السوداني.

ونجح مسئولو النادي الأهلي فى حسم التعاقد مع صفقتين جديدتين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وهما المهاجم السلوفيني نيجك جراديشار قادما فيهريفار المجري ومصطفى العش مدافع زد إف سي، واللذين تواجدا في قائمة مباراة الأهلي الأخيرة أمام بيراميدز، ويرغب الفريق الأحمر في ضم صفقتين جديدتين على أقل تقدير قبل غلق باب الميركاتو الشتوي الحالي، لتدعيم صفوفه بالشكل المثاليفيما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.