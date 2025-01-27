شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام الجونة اليوم فى الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الزمالك بقيادة السويسري جروس نظيره الجونة فى الرابعة عصر اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري في مواجهة صعبة للفريقين.

ويدخل الفارس الأبيض مباراة اليوم بحثاً عن إيقاف نزيف النقاط بالدوري بعدما خسر مباراته الأخيرة أمام مودرن سبورت بهدف دون رد، فيما خسر الجونة من البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويمتلك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 9، فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 7 .

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

من جانبه، طالب السويسري جروس المدير الفني للزمالك لاعبيه باستعادة الانتصارات المحلية أملا فى استعادة قمة المسابقة ضمن خطة التتويج باللقب للمرة الخامسة عشرة في تاريخ القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز حيث يعتمد جروس على تألق الثنائي أحمد مصطفى "زيزو" ومصطفى شلبي في الفترة الأخيرة فيما يغيب حمزة المثلوثى بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبى ويستمر غياب أحمد حمدى ومحمد عبد الشافى بسبب الرباط الصليبى أيضاً ومصطفى الزناري بسبب تمزق العضلة الخلفية.

وفي المقابل، يتطلع علاء عبد العال المدير الفني للجونة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك اليوم للتخلص من مراكز القاع في جدول المسابقة، ويأمل الجونة في تحسين أدائه الهجومي حيث حذر علاء عبد العال لاعبيه، من ظاهرة إهدار الفرص السهلة، والتي أنتجت تسجيل الفريق هدفين فقط قبل مباراة الزمالك اليوم في بطولة الدوري.

وكثف علاء عبد العال في الفترة الماضية تدريباته للمهاجمين لمنح التأثير الكافي لهم، من أجل استغلال أنصاف الفرص والوصول لمرمى المنافسين بسهولة.