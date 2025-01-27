شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة مباراة بيراميدز وكولر يصحح الأخطاء استعداداً لمودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، ملف مباراة بيراميدز التي أقيمت أمس، الأحد، باستاد القاهرة في الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز، على أن يحدد الجهاز الفني برنامج التحضير لمباراة مودرن سبورت المُرتقبة فى السابعة مساء الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري، وهي المباراة التي يسعى الفريق الأحمر لتحقيق الفوز فيها لضمان المنافسة على اعتلاء صدارة المسابقة المحلية.

ويعكف مارسيل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز، سواء الدفاعية أو تمركز اللاعبين وغياب الفاعلية والشراسة الهجومية لدى لاعبي الخط الأمامي، والتي ظهرت على اللاعبين فى المباريات الأخيرة، من أجل استعادة العروض الأخيرة، وتصحيح المسار، لاسيما بعد الصفقات الجديدة التي ستقدم الإضافة الفنية للفريق الأحمر.

مباراة الأهلى أمام مودرن سبورت تقام فى السابعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري المصري.

الأهلى افتتح مشواره فى الدوري المصري بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد ثم تعادل مع فاركو بهدف لكل فريق ثم واجه بيراميدز.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.