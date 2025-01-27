شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يصطدم بـ مودرن سبورت فى الجولة العاشرة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في اليوم الثانى من منافسات الجولة الـ 10 بمسابقة الدورى الممتاز، تقام 3 مواجهات قوية، حيث تنطلق اليوم مباراة الزمالك والجونة، كما يلتقى المصرى البورسعيدى مع إنبى في لقاء البحث عن عودة الانتصارات، بعد تعثر كل فريق في الجولة الماضية، فيما يصطدم حرس الحدود مع مودرن سبورت.

تقام مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت في السابعة مساء اليوم، الاثنين، على استاد حرس الحدود، في لقاء يعيش خلاله لاعبى الفريقين حالة من النشوة، بعد فوز مودرن على الزمالك بهدف دون رد، فيما حقق حرس الحدود الفوز على غزل المحلة بهدف دون رد.

مودرن سبورت يدخل المباراة محتلاً المركز الـ 17 قبل الأخير برصيد 7 نقاط، حصدهم من 9 مباريات حقق الفوز في واحدة، وتعادل في 4 وخسر 4، فيما يحتل حرس الحدود المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 9 مواجهات حقق الفوز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.