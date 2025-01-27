شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش مع اللجنة الفنية تشكيل جهاز جديد لمنتخب المحليين والان مع تفاصيل الخبر

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة ، مع اللجنة الفنية، تشكيل جهاز فني جديد لقيادة منتخب المحليين فى المرحلة المقبلة بعد تأجيل البطولة إلى أغسطس المقبل، وعدم تحديد موعد التصفيات التى يخوضها الفراعنة.

وكان من المقرر أن يشارك منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه في البطولة حال إقامتها في فبراير المقبل، لكن تأجيل البطولة لأغسطس دفع المجلس للتفكير فى جهاز فني جديد.



وهناك أكثر من اسم مرشح لتولى مهمة منتخب المحليين أو الانضمام للجهاز، وعلى رأسهم محمد شوقى وأحمد فتحى وسيد معوض وعصام الحضرى.



وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قد أعلن رسميًا تأجيل بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لتقام في أغسطس 2025، بدلاً من موعدها السابق الذي كان مقررًا خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير من العام نفسه.



وعقدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعًا الخميس الماضى، بحضور هانى أبوريدة رئيس الاتحاد بمقر مركز المنتخبات الوطنية، وتناول الاجتماع عدة موضوعات تتعلق بمستقبل الكرة المصرية والمنتخبات الوطنية ، وعلى رأسها اعتماد الأسس التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية والتي على أساسها تم اختيار أسامة نبيه مديرا فنيا للمنتخب الوطني مواليد 2005 ووائل رياض لمنتخب 2007، كما عرضت اللجنة على رئيس الاتحاد الرؤية المستقبلية لمشروع الكشف عن المواهب فى كل أنحاء الجمهورية، لتكوين منتخب وطنى للناشئين مواليد 2011 ( 13 و 14 سنة) ، ويأتى ذلك تمشيا مع مشروع الكشف عن المواهب فى هذه المرحلة السنية، الذى يتبناه الاتحاد الدولى للعبة.



من جانبه، أكد حلمى طولان المتحدث الرسمى للجنة أن اللجنة أوصت بضرورة اختيار كل مدير فنى لجهازه المعاون دون أدنى تدخل بما يحقق الاستقرار الفني لكل منتخب ، وقال طولان إن الاجتماع شهد كذلك حضور وائل رياض المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى مواليد 2007، لعرض برنامجه.