شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحدد برنامج تأهيل مكثفا لـ رمضان صبحى استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، برنامج تأهيل مكثفا لرمضان صبحى من أجل تجهيزه لمواجهة الزمالك فى المباراة المقبلة.

بيراميدز يستعد لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب بيراميدز فى تجهيز رمضان صبحى بعد استبعاده من مواجهة الأهلى التى جمعتهما مساء أمس الأحد، بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، أدت لخروجه من القائمة.