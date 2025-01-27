شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين يتأهلون لربع نهائى جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

نجح 5 لاعبين مصريين في حسم تأهلهم إلى الدور ربع النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وجاءت نتائج المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

فوز هانيا الحمامي على ندى عباس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-2, 11-7, 11-9.

فوز طارق مؤمن على فارس الدسوقي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 8-11, 11-3, 0-0 ret.

فوز مصطفى عسل على الأمريكي تيموثي براونيل بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-5, 11-2.

فوز نور الشربيني على جورجيا أدرلي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-3, 13-11, 11-9.

فوز روان العربي على ملك خفاجي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 13-11, 11-9, 11-4.

هزيمة محمد أبو الغار أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-1, 11-9, 4-11, 11-6.

هزيمة يوسف إبراهيم أمام الويلزي جويل ميكين بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 15-13, 8-11, 11-9, 8-11, 12-10.

وكان علي فرج، نوران جوهر وأمينة عرفي قد تأهلوا لربع النهائي عقب انتهاء منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 لتضمن مصر بذلك 8 مقاعد في ربع النهائي.

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.