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الامارات | منتخب الجودو يخوض 24 نزالاً في جورجيا استعداداً لـ «غراند سلام»

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تبليسي - وام 0 تبليغ

  • الامارات | منتخب الجودو يخوض 24 نزالاً في جورجيا استعداداً لـ «غراند سلام» 1/2
  • الامارات | منتخب الجودو يخوض 24 نزالاً في جورجيا استعداداً لـ «غراند سلام» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خاض المنتخب الوطني للجودو، 24 نزالاً في معسكره الحالي في مدينة تبليسي بجورجيا، بجانب العديد من منتخبات العالم التي تستعد للمشاركة في بطولة باريس «غراند سلام» الكبرى، يومي 1 و2 فبراير المقبل.

ويُقام المعسكر استكمالاً لمرحلة الإعداد الماضية في مدينة «ميترسيل» بالنمسا، إذ يغادر المنتخب يوم الخميس المقبل إلى فرنسا، تزامناً مع مراسم قرعة البطولة في اليوم التالي عبر تقنية الفيديو بقاعة «اكور أرينا باريس».

وتم الإعلان عن مشاركة 54 دولة حتى الآن في البطولة، من بينها أربعة منتخبات عربية هي الإمارات، والمغرب، وتونس، ولبنان.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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