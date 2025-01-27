الامارات | أندية دبي والشارقة تهيمن على ألقاب «كأس الكاراتيه»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت أندية دبي والشارقة للكاراتيه على ألقاب منافسات فردي «الكاتا»، في أولى جولات كأس الاتحاد لفئات البراعم والزهرات والأشبال، تحت 21 عاماً التي أقيمت، أول من أمس، في صالة نادي الشارقة بمشاركة 218 لاعباً ولاعبة.

وينتظر الإعلان عن أبطال الكؤوس في مسابقة «كأس الاتحاد» لكل فئة عمرية، بانتهاء جولات «الكوميتيه» المقبلة، حيث يتوج بالكأس (لكل فئة) بحسب أعلى مجموع من الميداليات.

وحضر مراسم التتويج كل من نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وعضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للكاراتيه، راشد عبدالمجيد آل علي، وعضو اتحاد الكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات، إبراهيم النعيمي، والمدير التنفيذي للاتحاد، محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد، هشام سري، وتصدّر فريق شرطة دبي فئة الفتيات (ب) بأربع ميداليات (ذهبية وثلاث برونزيات)، تلاه شباب الأهلي (ذهبية وبرونزية)، ثم لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة (فضيتان).

وتصدر الشارقة للألعاب الفردية فئة الأشبال (ب) بخمس ميداليات (ذهبية وفضيتان وبرونزيتان)، تلاه شباب الأهلي بذهبية، ثم كلباء (برونزيتان).

وفي فئة تحت 21 عاماً (إناث) ذهبت الصدارة للاعبات مركز «طارق طوروسيان» بذهبية، تلاه شباب الأهلي بفضية، ثم شرطة دبي والشارقة الرياضي للمرأة بإحراز كل منهما برونزية، وذهبت صدارة تحت 21 عاماً (ذكور) لنادي الشارقة للألعاب الفردية بذهبية، تلاه كلباء بفضية، ثم الذيد ببرونزية.