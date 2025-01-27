الامارات | فريق الإمارات يهزم غنتوت في «فضية دبي» للبولو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الإمارات، بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على نظيره غنتوت 9-7 في بطولة كأس دبي الفضية للبولو، التي تختتم في الأول من فبراير المقبل، والتي شهدت أيضاً تغلب فريق ذئاب دبي على بنجاش 13-7.5، وذلك على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بمشاركة خمسة فرق وبـ«هانديكاب 20 جول».

وتبدو فرص التأهل عن الدور التأهيلي حائرة بين الفرق المشاركة، ما يصعِّب التكهن بطرفي المباراة النهائية، على الرغم من حصول فريق الذئاب على ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة، إذ إن فوز فريقي الإمارات وغنتوت في المرحلة المقبلة سيعقّد الحسابات، ويُدخل الفرق الثلاثة «الذئاب والإمارات وغنتوت» في ضربات جزائية.

ومن المقرر أن تقام الثلاثاء المقبل مباراتان يُختتم بهما الدور التأهيلي، فيلتقي فريقا الإمارات وبنجاش، فيما يتواجه الحبتور مع غنتوت.