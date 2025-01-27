الامارات | بلال: عند مواجهة شباب الأهلي يجب أن يكون التركيز لمدة 90 دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب عجمان، بلال يوسف، أن فريقه كان يبحث عن الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الدولة، عند مواجهته شباب الأهلي، أول من أمس، مشيراً إلى أن «البرتقالي» قدّم مباراة كبيرة، لكن شباب الأهلي نجح في الفوز من خلال استغلال أخطاء بسيطة، مؤكداً أنه عند مواجهة فريق شباب الأهلي يجب أن يكون التركيز طوال 90 دقيقة.

وقدّم فريق عجمان مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي على الرغم من الخسارة بنتيجة 1-2.

وقال بلال يوسف لـ«الإمارات اليوم»: «قدّمنا أشياء إيجابية أمام شباب الأهلي وخسرنا بأخطاء بسيطة، ويجب علينا البناء على الإيجابيات التي حققها الفريق في المباراة، خصوصاً أن عجمان يقدّم أداء جيداً في الدوري خلال الفترة الأخيرة».

وأضاف: «كان هدفنا الفوز والصعود إلى الدور نصف النهائي، ونجحنا في تسجيل هدف التعادل، لكننا استقبلنا هدفاً سريعاً، وهذه هي كرة القدم».

وعن مشوار عجمان في بطولة الدوري، قال بلال يوسف: «الفريق تحسّن في آخر مباراتين، ونبحث عن مركز في وسط جدول الترتيب، خصوصاً أن النتائج كانت سلبية في بداية الموسم، لكن الأداء والنتائج تحسّنا». وأكد أن التعاقد مع اللاعب البحريني علي مدن، سيشكل إضافة لفريق عجمان، خصوصاً بعد المستويات الرائعة التي قدّمها اللاعب في بطولة كأس الخليج الأخيرة، مشيراً إلى أن علي مدن ليس غريباً على عجمان، إذ سبق له اللعب مع الفريق.