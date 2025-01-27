شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والجونة اليوم الاثنين فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس لمواجهة الجونة اليوم، الاثنين، فى الدوري المصري باستاد القاهرة الدولى بالجولة العاشرة للمسابقة، ويسعى الفارس الأبيض لتصحيح المسار بعد الخسارة من مودرن سبورت بالجولة الأخيرة.

سجل جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت الوحيد فى الدقيقة 88 من عمر المباراة التى جمعتهما مساء الخميس من تسديدة قوية مرت على يمين محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض.

موعد مباراة الزمالك أمام الجونة في دوري nile

مباراة الزمالك والجونة تقام فى الرابعة عصر اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة بالدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والجونة فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.