شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش: لا أريد الحديث عن التحكيم بمباراة الأهلى.. ولم أر والدتى منذ 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، عن سعادته بأداء لاعبيه أمام الأهلي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

قال يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الأهلي كانت قوية، وكان هناك العديد من الأمور لكن أتحدث عن فريقي، حيث لم نكن في كامل تركيزنا، لكن لعبنا مباراة قوية".

وأضاف: "لديكم القدرة أن تكتبوا عن الأبطال الذين لعبوا المباراة، وفخور بهم وبما قدموه من أداء في مباراة قوية".

وتابع: "وصلت إلى مصر حتى أصبح مدرب كرة، ولم أرى والدتي منذ 6 أشهر وهي مريضة، وأنتم لديكم قوة أن تكتبوا عما حدث في المباراة، ولا أريد الحديث عن التحكيم".

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18 وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، فيما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52 وجراديشار في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ويبقي في المركز الثاني كما رفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة ويحافظ على تصدر قمة الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي في مباراة الليلة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي : أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي.