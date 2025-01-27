الامارات | بيزا بطلاً للمرحلة الثالثة من «طواف الشارقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج دراج فريق فاغنر البلجيكي، كونتن بيزا، أمس، بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، التي أقيمت لمسافة 11.16 كيلومتراً، وحلّ رين تارامي من فريق كنان الياباني ثانياً، فيما جاء ألكسندر بالمر من فريق سوليوشن الإيطالي ثالثاً، وحصل ماريو أباريسيو من فريق بورجوس الإسباني على القميص الأصفر لأفضل زمن، وفاز دوشان رايوفيتش من فريق سوليوشن الإيطالي على القميص الأخضر (أفضل نقاط لمعدل السرعة)، وحصل راشد البلوشي من منتخب الإمارات على القميص الأحمر لصاحب المركز الأول في صعود المرتفعات، فيما فاز الدراج عبدالله جاسم آل علي، من فريق الإمارات، بقميص علم الإمارات لصاحب أفضل زمن.