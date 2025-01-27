شكرا لقرائتكم خبر عن موعد معسكر منتخب السلة استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يدخل منتخب السلة ، بقيادة محمد الكردانى، معسكراً مغلقاً استعداداً للمشاركة فى التصفيات الثالثة لبطولة الأمم الأفريقية، التى تقام بمدغشقر الشهر المقبل.

ويبدأ المعسكر غدا، الثلاثاء، بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، وحتى انطلاق التصفيات الأفريقية التى تقام 21 فبراير.

واختار محمد الكردانى المدير الفني للمنتخب قائمة تضم 20 لاعبا للخول فى معسكر الفراعنة هم كل من: مؤمن خيرى، محد طه، يوسف شحاته، عمرو زهران، يسف شوشة، مهاب ياسر، يهاب أمين، ياسين شيخو، يوسف رفعت، أحمد عادل، إبراهيم زهران، محمد اشرف، مصطفى مكاوى، أحمد خف، عمر طارق، بامس الليثى، على أحمد، انس أسامة، خالد عبد الناصر، عمر الشيخ.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب فى التصفيات مع افريقيا الوسطى، ثم مدغشقر، وأخيرا كوت ديفوار.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب الوطنى رجال، محمد الكردانى مديرًا فنيًا، ويعاون الكردانى في الجهاز الفني كل من محمد سليم، ورامى جنيدى، وأحمد الجارحى، مدربون، وسامح صلاح وميدو ربيع إداريان، وإسلام جمعة علاج طبيعى، محمد جمال مخطط احمال، وعبد الرحمن الجلاد وياسر عبدالله محللان أداء، بالإضافة إلى على موسى استشفاء.