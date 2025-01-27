شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منافسات دور الـ16 ببطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تختتم في الساعات الأولى من صباح اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ16 ببطولة جي بي مورجان للاسكواش، والتي تستضيفها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 30 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وجاءت مباريات المصريين في ختام هذا الدور كالتالي:

ـ محمد أبو الغار والبيروفي دييجو إلياس

ـ يوسف إبراهيم والويلزي جويل مكين

ـ طارق مؤمن وفارس الدسوقي

ـ مصطفى عسل والأمريكي تيموثي براونيل

ـ هانيا الحمامي وندى عباس

ـ روان العربي وملك خفاجي

ـ نور الشربيني والأسكتلندية جورجيا أدرلي



وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.



و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.