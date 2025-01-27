شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سموحة: لم يصلنا عرض من الزمالك لضم ربيعة.. ولا نمانع بيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمر الغنيمي نائب رئيس سموحة، حقيقة وصول عرض رسمي من الزمالك لضم محمد ربيعة مدافع الفريق السكندري.

وقال نائب رئيس سموحة، في تصريحات تلفزيونية "لم يصلنا أي عرض رسمي من أي نادٍ لضم ربيعة، هناك اتصالات من بعض الوكلاء لكننا نتعامل بشكل رسمي مع مجالس الإدارات".

وأضاف: "لم يحدث أي تواصل من مسؤولي الزمالك معنا، ولا مشكلة لدينا لبيع ربيعة لأننا نمتلك لاعبين جيدين في نفس المركز".

في سياق مغاير، أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و الجونة إلى الحكم الدولي أحمد الغندور في اللقاء المقرر له الرابعة عصر اليوم الإثنين ضمن مواجهات الجولة العاشرة للدوري المصري دوري نايل ، يعاونه شريف عبدالله ومحمد عاطف الزناري والسيد منير، ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد ناجي.

بينما يدير الحكم مصطفى الشهدي مباراة المصري وإنبي، بينما يدير الحكم إبراهيم محجوب مباراة حرس الحدود و مودرن سبورت.

مباراة الزمالك والجونة تقام فى الرابعة عصر اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.