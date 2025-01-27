شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة فى الدورى بعد التعادل مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في السابعة مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم بيراميدز عن طريق رامي ربيعة مدافع الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثاني للفريق السماوي من ضربة جزاء في الدقيقة 51، فيما جاءت ثنائية الأهلي عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 52 وجراديشار في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة ويبقي في المركز الثاني، كما رفع بيراميدز رصيده إلى 21 نقطة ويحافظ على تصدر قمة الدوري.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكوّن من: محمود البنا حكم ساحة، وأحمد حسام طه حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح مساعد ثانٍ، وصبحي العمراوي حكما رابعا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ومعه خالد حسين.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي في المباراة كلاً من: محمد الشناوي، محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، مصطفى العش، مروان عطية، كريم نيدفيد، أكرم توفيق، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات.

فيما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة وفيستون ماييلي