شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: نتيجة عادلة بين الأهلى وبيراميدز.. والعش كان مميزا وجراديشار مبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل مصطفى نجم الأهلى السابق، أن نتيجة مباراة الأهلى وبيراميدز عادلة، لأن كل فريق كان يستحق النقطة، وقدما مباراة كبيرة لعبت على التفاصيل.

وقال عادل مصطفى، خلال حواره مع إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "مصطفى العش وإمام عاشور كانا من نجوم الاهلى فى الشوط الاول، والعش استطاع أن يتفوق على مصطفى فتحى فى كل الكرات التى جمعتهما، وشخصية مصطفى العش تنفع مع الاهلى لأنه لا يهاب أحد ولديه ثقة فى نفسه".

وأضاف: "جراديشار لديه بعض العلامات المميزة، مثل التوقيت عنده حاضر فى كل تصرفاته، والتعامل بشكل مميز وهدوء فى كرة الهدف رغم سهولتها ولكن واثق فى نفسه، واستطاع أن يحصل على ركلة جزاء، لمساته جميلة ولديه تحركات كويسة، ولسه هنشوفه فى المباريات المقبلة، ولكن البدايات مبشرة".

وعن ركلة إمام، قال: "تنفيذ إمام عاشور لركلة الجزاء بهذا الشكل هو ريسك كبير ومكانش موفق فيها لأن القوة كانت زايدة شوية، ولكن شخصيته قوية ومش خايف من الضغوط وعملها فى فاركو ومشيت ولكن ما يصعب الأمر توقيت الركلة، ولكن عمل مباراة مميزة جدا".