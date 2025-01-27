شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر حكام كأس العالم 2026 فى دبى بمشاركة الثنائى عمر ومعروف والان مع تفاصيل الخبر

يشارك الثنائى الدولى المصرى أمين عمر ومحمد معروف في معسكر النخبة بقارة أفريقيا لحكام الساحة المرشحين لكأس العالم 2026 الذى يبدأ اليوم في دبى بالإمارات ويستمر حتى أول فبراير المقبل.

وتوجه أمين عمر ومحمد معروف إلى الإمارات، مساء السبت، استعدادا لدخول المعسكر الذى يضم نخبة الحكام في قارتى أفريقيا وآسيا والذين سيدخلون عدة معسكرات، بعدها يتم اختيار القائمة النهائية التي ستدير مباريات كاس العالم 2026.

ويعد أمين عمر من حكام النخبة في أفريقيا، وشارك بقوة في بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة بكوت ديفوار، حيث أدار الافتتاح وعدد من المباريات القوية، كما أنه أدار مباراة الأهلى والزمالك الأخيرة التي أقيمت بالإمارات في نهائي كأس السوبر المحلى

ومحمد معروف يعد من أبرز الحكام الواعدين في أفريقيا، ويشارك في المباريات القوية في أفريقيا والدوري المصري، وظهر في مناسبات كبيرة ببطولات أفريقيا وفيفا.

وكان الاتحاد الدولى قد اختار محمود عاشور ضمن نخبة حكام الفيديو المرشحين لكأس العالم 2026 والذين يدخلون معسكر فى الدوحة بقطر خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير المقبل.