شكرا لقرائتكم خبر عن المندوه: لا توجد مشكلة مع اتحاد الكرة فى قيد اللاعبين.. وهذا موقف الزمالك من زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك إنه لا توجد مشكلة مع اتحاد الكرة المصري بشأن قيد لاعبي القلعة البيضاء، وسيتم الاتفاق على جدولة مستحقات الجبلاية.

وأضاف المندوه، خلال تصريحات تليفزيونية: "لا توجد مشكلة مع اتحاد الكرة في قيد اللاعبين، ونعمل بكل قوة في توفير مستحقات اللاعبين وفي نفس الوقت نركز في ملف تجديد اللاعبين أحمد سيد زيزو وعبد الله السعيد والونش وعمر جابر".

وتابع: "ملف المستحقات كان على رأس أولوياتنا لتوفير الاستقرار النفسى للاعبين من أجل تحقيق الانتصارات".

واختتم: "نضع الرتوش النهائية لصرف مستحقات اللاعبين، وخلال أيام سيتم منح اللاعبين جميع أموالهم المتأخرة".