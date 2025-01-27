الامارات | الأوروغوياني غارسيا في طريقه إلى شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «سبورت ديبورتيفو» الأوروغويانية أن لاعب فريق بينارول، داميان غارسيا (21 عاماً)، في طريقه للانتقال إلى نادي شباب الأهلي، تمهيداً لقيده في فئة المقيمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة من العيار الثقيل لـ«فرسان دبي».

ويعد غارسيا من أبرز اللاعبين الشباب في الأوروغواي، وكان ثاني أكثر لاعب اعتراضاً للتمريرات في كأس ليبرتادوريس 2024، مع منتخب الشباب، ويلعب في مركز الوسط المدافع، ويلعب بشكل أساسي مع فريق بينارول، كما حصل على كأس العالم للشباب مع الأوروغواي.

وتوّج غارسيا بلقب أفضل لاعب شاب في الأوروغواي قبل أيام قليلة، كما كان في تشكيلة الموسم للدوري.

وذكر موقع «ترانسفير ماركت» أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 3.5 ملايين يورو، وارتبط اسم اللاعب بالدوري السعودي، إذ كان هناك حديث، قبل أيام قليلة، عن انتقاله إلى نادي الشباب.