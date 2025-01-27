شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية: استدعاء مراقب لقاء بيراميدز والأهلى وتطبيق اللائحة على جمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طه عزت مدير إدارة المسابقات برابطة الأندية، أنه تم استدعاء مراقب مباراة بيراميدز والأهلى بعد الأحداث التى شهدها المؤتمر الصحفى للمدربين وانسحاب الصحفيين.

وقال طه عزت، فى مداخلة مع إبراهيم عبد الجواد فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "نحترم جميع الصحفيين وما يقومون به، وما حدث اليوم أن من حق الصحفيين يسألون عن كل شيء بما فيها حكم المباراة، ومن حق المدرب عدم الرد على السؤال الذى يراه غير مناسب".

وأضاف: "تم التأكيد على مراقبى المباريات بأحقية الصحفيين فى طرح أسئلة عن التحكيم، لذلك تم استدعاء مراقب مباراة الأهلى وبيراميدز".

وتابع: "بخصوص عقوبات مباراة الزمالك، تم وضع لائحة العقوبات من بداية الموسم وتم إرسالها للأندية والصحفيين وموجودة على موقع الرابطة، فتم الاستناد إليها فى قرار العقوبات التى تم تطبيقها".

واستطرد: "لم يحدث أى تعديل للائحة العقوبات خلال الموسم، كما تردد فى الساعات الماضية، ونحن لا نريد أبدا أن نمنع الجمهور من حضور المباريات ولكن من أخطأ لا بد من عقابه ومنعه".

واختتم: "نتعامل بشفافية مع جميع الأندية الـ18 واللائحة يتم تطبيقها على الجميع ووصلنا إلى الأسبوع العاشر، وأعتقد أن كل نادٍ يحصل على حقه".